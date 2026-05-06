Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:43

Общество

"Черемуховые холода" придут в Москву 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Легкие "черемуховые холода" без снега, заморозков и ветра придут в столицу в пятницу, 8 мая. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, продлятся такие холода всего несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Что касается текущей ситуации в Москве, в среду, 6 мая, столбики термометров уже поднялись до отметки плюс 21–23 градуса. При этом в течение дня будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, предупредил специалист. Ветер – западный с разворотом на северо-восточный. Его порывы могут достигать 4–9 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, ближе к северу столичного региона также возможны кратковременные дожди. Днем температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов, а вечером опустится до плюс 10–13 градусов.

На юге Подмосковья в этот день столбики термометров могут подняться до рекордной отметки – 30 градусов выше нуля. Такие значения превышают климатическую норму мая на 10 градусов. Самая высокая температура 7 мая в столице была зафиксирована в 1967 году и составила плюс 29,2 градуса.

"Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий", – рассказал Тишковец.

Он предупредил, что в субботу, 9 мая, будет пасмурная и дождливая погода. За сутки прольется до 5–6 литров воды на каждый квадратный метр. Ночью и утром температура не поднимется выше плюс 9 градусов, а днем будет не выше плюс 12. Это соответствует апрельским показателям.

В воскресенье, 10 мая, может похолодать еще сильнее, до плюс 5–8 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, в некоторых районах ожидается небольшой дождь, добавил синоптик. В теплом секторе позже температура поднимется до 12–15 градусов выше нуля.

В понедельник, 11 мая, прогнозируются сильные дожди. Температура утром составит плюс 7–10 градусов, а днем – плюс 13–16 градусов.

По словам специалиста, во вторник, 12 мая, в темное время суток столбики термометров будут находиться на отметке плюс 6–9 градусов, а днем они поднимутся до плюс 15–18 градусов. Наступит умеренная майская погода.

Как ранее заявляли синоптики, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Среднесуточная температура воздуха к тому моменту уже перейдет через 15 градусов тепла к более высоким значениям.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшее время

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика