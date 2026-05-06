"Черемуховые холода" придут в Москву 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Легкие "черемуховые холода" без снега, заморозков и ветра придут в столицу в пятницу, 8 мая. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, продлятся такие холода всего несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Что касается текущей ситуации в Москве, в среду, 6 мая, столбики термометров уже поднялись до отметки плюс 21–23 градуса. При этом в течение дня будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, предупредил специалист. Ветер – западный с разворотом на северо-восточный. Его порывы могут достигать 4–9 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, ближе к северу столичного региона также возможны кратковременные дожди. Днем температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов, а вечером опустится до плюс 10–13 градусов.

На юге Подмосковья в этот день столбики термометров могут подняться до рекордной отметки – 30 градусов выше нуля. Такие значения превышают климатическую норму мая на 10 градусов. Самая высокая температура 7 мая в столице была зафиксирована в 1967 году и составила плюс 29,2 градуса.

"Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий", – рассказал Тишковец.

Он предупредил, что в субботу, 9 мая, будет пасмурная и дождливая погода. За сутки прольется до 5–6 литров воды на каждый квадратный метр. Ночью и утром температура не поднимется выше плюс 9 градусов, а днем будет не выше плюс 12. Это соответствует апрельским показателям.

В воскресенье, 10 мая, может похолодать еще сильнее, до плюс 5–8 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, в некоторых районах ожидается небольшой дождь, добавил синоптик. В теплом секторе позже температура поднимется до 12–15 градусов выше нуля.

В понедельник, 11 мая, прогнозируются сильные дожди. Температура утром составит плюс 7–10 градусов, а днем – плюс 13–16 градусов.

По словам специалиста, во вторник, 12 мая, в темное время суток столбики термометров будут находиться на отметке плюс 6–9 градусов, а днем они поднимутся до плюс 15–18 градусов. Наступит умеренная майская погода.

Как ранее заявляли синоптики, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Среднесуточная температура воздуха к тому моменту уже перейдет через 15 градусов тепла к более высоким значениям.

