Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 20:23

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Паршина: в апреле в Москве были побиты четыре рекорда

Синоптик рассказала о четырех апрельских рекордах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Апрель в Москве поставил сразу четыре погодных рекорда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Один из них был установлен в понедельник, 27-го числа, когда в городе обновилась суточная норма осадков. Еще три были зафиксированы 23, 24 и 27 апреля. Тогда, по словам метеоролога, атмосферное давление опустилось до рекордно низких значений.

Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно предварительным данным, всего в мегаполисе выпало 270% от месячной нормы осадков.

В начале мая москвичей ожидает субтропическое тепло. В воскресенье, 3-го числа, в темное время суток температура прогнозируется не ниже плюс 6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 20.

обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика