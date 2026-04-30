Синоптик Паршина: в апреле в Москве были побиты четыре рекорда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Апрель в Москве поставил сразу четыре погодных рекорда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Один из них был установлен в понедельник, 27-го числа, когда в городе обновилась суточная норма осадков. Еще три были зафиксированы 23, 24 и 27 апреля. Тогда, по словам метеоролога, атмосферное давление опустилось до рекордно низких значений.

Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно предварительным данным, всего в мегаполисе выпало 270% от месячной нормы осадков.

В начале мая москвичей ожидает субтропическое тепло. В воскресенье, 3-го числа, в темное время суток температура прогнозируется не ниже плюс 6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 20.