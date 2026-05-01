Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 11:24

Песков: Путин примет решение, останется ли Меликов во главе Дагестана до сентября

Решение о том, будет ли глава Дагестана Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок или в регионе будет назначен исполняющий обязанности главы Республики, будет принимать Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин решит", – ответил он на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Комментируя данную информацию, он выражал возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, кулуарах, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания, по его мнению, должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы Республики Дагестан. Он отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".

