Украинские БПЛА атаковали Приморск в Ленобласти

Украинские беспилотники 3 мая атаковали Приморск в Ленинградской области. Их ключевой целью стал морской торговый порт, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Александр Дрозденко.

По его информации, массированная атака противника была отражена. Всего средства ПВО уничтожили более 60 дронов.

"В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", – добавил глава области.

Ранее двое взрослых и ребенок получили травмы после попадания фрагментов украинского БПЛА в многоквартирный дом в Смоленской области. Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок отправлены на амбулаторное лечение, их состояние оценивалось как удовлетворительное.