Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 17:24

Экономика

Бюджет РФ из-за подорожания нефти получит дополнительные 200 млрд рублей

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с "Вестями".

"Мы их ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые", – отметил Силуанов.

Таким образом, оба показателя должны практически уравновесить друг друга, резюмировал глава Минфина.

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть. Так он ответил на решение выхода ОАЭ из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Если примеру Эмиратов последуют другие государства, то стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве нужен денежный резерв не менее чем на 3 года, уточнял министр.

Читайте также


экономика

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика