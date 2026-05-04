Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Захарова заявила о принудительной выдаче гражданства США детям дипломатов РФ

Соединенные Штаты начали насильно навязывать американское гражданство детям сотрудников российских консульств, рожденным на территории американской юрисдикции. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье для газеты "Ведомости".

По ее словам, эта дискриминационная практика применяется к российскому персоналу с 2023 года. Внешнеполитическое ведомство полагает, что Госдепартамент действует под прикрытием закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

В Москве подчеркивают, что ребенок автоматически наделяется гражданством вплоть до своего совершеннолетия в буквальном смысле вопреки воле родителей.

Захарова обратила внимание, что американские власти начали эту практику еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах, при этом без каких-либо поправок в основной закон страны и без пересмотра двусторонних конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

Она отметила, что в российском министерстве видят в действиях Вашингтона осознанную попытку создать внутриполитическую ловушку для действующей администрации. По мнению Захаровой, инициатива выглядит так, будто Госдепартамент специально закладывал мину под Трампа, чтобы выставить его в нелепом свете перед разными слоями общества.

В результате, отметила дипломат, сложилась абсурдная картина: латиноамериканским рабочим, которые в период пандемии тяжелым трудом помогали стране выходить из кризиса, и соотечественникам других государств в гражданстве отказывают, тогда как российским дипломатам его "впихивают" насильно. Происходящее Захарова охарактеризовала как запутанный внешнеполитический комикс.

До этого дипломат обвинила зарубежных экоактивистов в замалчивании удара по НПЗ в Туапсе. По ее мнению, западные экологические активисты будут что-то делать, только если им заплатят за конкретную акцию либо дадут грант на серию мероприятий с определенной повесткой.

