Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

03 мая, 20:04

Кувейт нарастит в июне нефтедобычу до 2,6 млн баррелей в сутки

Кувейт планирует в июне нарастить добычу нефти до более 2,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр нефти страны Тарик ар-Руми по итогам встречи Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+).

"Встреча прошла для контроля за исполнением решения о постепенном общем увеличении добычи нефти согласно нуждам рынка", – цитирует его KUNA.

Уточняется, что на фоне кризиса в Ормузском проливе добыча нефти в апреле в стране упала в 2,1 раза, до 1,213 миллиона баррелей. По словам министра, Кувейт, как страна-основатель ОПЕК, придерживается принципов сотрудничества между другими странами альянса.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из ОПЕК. При этом РФ ожидает, что ОПЕК+ продолжит свою деятельность после выхода ОАЭ из соглашения, поскольку этот формат эффективно регулирует мировые энергетические рынки.

