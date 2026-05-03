Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Пермском крае

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после ЧП у станции Углеуральская в Пермском крае, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, 3 мая на железнодорожных путях семь грузовых вагонов стали неконтролируемо двигаться. Затем они столкнулись с маневровым локомотивом, из-за чего с рельсов сошли четыре вагона. В результате ЧП повреждения получил подвижной состав. О жертвах или пострадавших среди людей не сообщается.

В настоящее время здесь идут работы по восстановлению путей. Также проводится проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. На место происшествия направлены восстановительные составы, пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено, не исключены задержки пассажирских поездов.

