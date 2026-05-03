Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 18:30

Происшествия

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Пермском крае

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после ЧП у станции Углеуральская в Пермском крае, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, 3 мая на железнодорожных путях семь грузовых вагонов стали неконтролируемо двигаться. Затем они столкнулись с маневровым локомотивом, из-за чего с рельсов сошли четыре вагона. В результате ЧП повреждения получил подвижной состав. О жертвах или пострадавших среди людей не сообщается.

В настоящее время здесь идут работы по восстановлению путей. Также проводится проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. На место происшествия направлены восстановительные составы, пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено, не исключены задержки пассажирских поездов.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика