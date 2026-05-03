Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

03 мая, 19:38

Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой на дачах весной. Ее переносят грызуны, предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

"С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом – тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека", – говорится в сообщении.

Основными источниками вируса являются рыжие полевки, которые обитают в лесах. Также лихорадкой могут заразить и другие мышевидные грызуны.

Как подчеркнуло ведомство, вирус устойчив к холодной погоде и долго держится на загрязненных предметах, а вакцины от него не существует. Инкубационный период длится 2–3 недели, после чего у человека возникают слабость, озноб, головная и мышечная боль, ломота в суставах, рвота и бессонница.

Роспотребнадзор порекомендовал перед дачным сезоном проветрить и просушить на солнце матрасы, подушки и другие вещи.

Ранее в России разработали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге. Клинические испытания стартуют в ближайшее время. Вакцина создана по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.

