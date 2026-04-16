В России разработали вакцину от лихорадки денге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки денге. Клинические испытания стартуют в ближайшее время, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на коллегии ведомства.

По ее словам, вакцина создана по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Других деталей о разработке и сроках исследований она не привела.

В Нигерии в 2025 году фиксировалась вспышка лихорадки денге. В Роспотребнадзоре тогда заявляли, что риск ее распространения на территории России отсутствует.

Тем временем уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону. В период с 6 по 12 апреля заболеваемость осталась на том же уровне, что и на неделе до этого. При этом эпидемические пороги не превышены.

