Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве соответствует сезонному уровню. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

По данным ведомства, в период с 6 по 12 апреля заболеваемость осталась на том же уровне, что и на неделе до этого. При этом эпидемические пороги не превышены.

Основные случаи заболеваний связаны с респираторными вирусами, которые не относятся к гриппу. Это, как правило, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал тревожным прогноз по распространению оспы обезьян на территории России. По его мнению, в скором времени эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться.

Вирус легко адаптируется к новым условиям и развитию медицины. В связи с этим Онищенко призвал к усилению мер по выявлению и контролю инфекции, а также к прозрачному информированию населения.

