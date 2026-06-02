Эксперт Абанкина: фуршеты для экзаменационных комиссий должны пресекаться вузами

Российские студенты пожаловались на стоимость фуршетов, которые выпускники "должны" организовать тем, кто принимает госэкзамены. Причем сумма взноса с человека может доходить до 15 тысяч рублей, сообщили СМИ. Насколько этичен такой подход и стоит ли пресекать подобные просьбы, разбиралась Москва 24.

Еда на "отлично"

Фото: телеграм-канал Baza

Российские студенты выступили против организации дорогостоящих фуршетов для экзаменационных комиссий, сообщил телеграм-канала Baza.

По словам руководителей кейтеринговых агентств, за последние полтора года стоимость таких столов выросла минимум на 30%. Главными причинами называют подорожание мяса, рыбы, фруктов, а также высокие требования к самому меню, куда все чаще включают деликатесы вроде блинов с красной икрой или шашлыков из морепродуктов, отметило СМИ.

Согласно приведенным данным, в Москве средний чек за экзаменационное застолье с учетом декора, цветов и напитков составляет 70 тысяч рублей. Готовые наборы простых закусок на 15 персон обходятся в 22 тысячи, а кофе-брейки с выпечкой и фруктами на 20 человек стоят около 31 тысячи рублей.

Сами выпускники отметили, что списки пожеланий от преподавателей иногда включают премиальный алкоголь, экзотические фрукты и дорогие цветы. Из-за этого сборы доходили до 15 тысяч рублей с человека. Студенты настаивают на отмене традиции, так как она провоцирует конфликты между учащимися с разным достатком. Кроме того, практика сборов создает сильное психологическое давление, поскольку выпускники боятся получить заниженные оценки в случае отказа сдавать деньги, добавила Baza.

Ранее сообщалось, что учителям за подарки дороже 3 тысяч рублей может грозить дисциплинарное взыскание – замечание, выговор или увольнение, заявил член общественной палаты РФ Евгений Машаров. Это связано с тем, что дорогой презент расценивается как попытка дачи взятки, объяснил он.

"Вопиющая ситуация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала Москве 24, что не сталкивалась с тем, чтобы студентов обязывали организовывать фуршеты для комиссий. По ее словам, подобные случаи необходимо пресекать.

"На мой взгляд, подобные вопросы должны решаться с руководством университета или факультета. Более того, комиссию, как правило, возглавляет внешний эксперт, который также следит за подобными ситуациями", – подчеркнула она.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ Если говорить о ситуации в общем, студенты могут пожаловаться, если их заставляют накрывать на столы. Во многих университетах существует "красная кнопка" или другие инструменты для жалоб. Такая опция, как правило, анонимная, и все заявления рассматриваются.

В учебных заведениях обязательно есть и проректор, который связан с работой со студентами и воспитательной деятельностью. Его офис главным образом ориентирован на благополучие учащихся, подчеркнула Абанкина.

В свою очередь, эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева отметила в разговоре с Москвой 24, что в любой рабочей среде, в том числе в вузах, история с фуршетами должна быть аккуратной.

"Даже всевозможные празднования дней рождений считаются излишними, так как такие мероприятия отвлекают от выполнения обязанностей и занимают много времени. Поэтому этикет говорит о том, что любые поздравления и празднования должны проводиться в рабочей среде в минимальных количествах", – рассказала эксперт.





Екатерина Богачева эксперт по светскому и деловому этикету В случае со студентами, которые накрывают стол, – это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед.

Специалист добавила, что традиция покупки угощений для комиссии, возможно, действительно существовала ранее, но она не должна быть обязанностью, так как многие студенты пока еще не зарабатывают.

"Молодые люди вообще могут быть стеснены в средствах, например, им необходимо оплачивать учебу, и ожидать от них каких-то роскошных столов – это очень странно и, на мой взгляд, неуместно по отношению к самим студентам", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Преподаватели – сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена. Наверное, праздник можно устроить, но уже после защиты дипломов, заключила Богачева.

