Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 12:16

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Богачева: фуршет для экзаменационной комиссии – это попытка повлиять на оценку

Эксперт сочла фуршет для экзаменационной комиссии попыткой повлиять на оценку

Фото: 123RF.com/irinasunnywind

Фуршет для экзаменационной комиссии может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение. Об этом Москве 24 заявила эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.

Так она прокомментировала информацию в СМИ о том, что российские студенты протестуют против "королевских" фуршетов во время аттестаций из-за высоких цен. По словам руководителя кейтерингового московского агентства, цены на застолье для образовательных учреждений выросли минимум на 30% за последние 1,5 года.

Кроме того, выпускники пожаловались на список пожеланий от преподавателей: премиальный алкоголь, особенные цветы (розы, пионы и гортензии), морепродукты и экзотические фрукты. Молодые люди потребовали отменить традицию с накрытием стола для комиссии, так как многие считают, что такая практика порождает конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми студентами.

"В случае со студентами, которые накрывают стол перед экзаменами, – это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед", – сказала Богачева.

Она подчеркнула, что традиция устраивать фуршет не должна быть обязанностью для студентов, поскольку многие из них еще не зарабатывают. Она считает, что учащиеся вообще не должны быть стеснены в средствах, поэтому, по ее мнению, странно ожидать от них каких-то "роскошных столов".

"Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Кто такие преподаватели? Это сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена. Наверное, праздник и возможен, но уже после, например, защиты дипломов", – отметила эксперт.

Богачева уточнила, что подход к фуршетам в вузах, как и в любой рабочей среде, должен быть очень деликатным, потому что преподаватели приходят туда работать.

"И даже всевозможные отмечания дней рождений считаются излишними, так как такие мероприятия отвлекают от выполнения обязанностей и занимают много времени. Поэтому этикет говорит о том, что любые поздравления и празднования должны проводиться в рабочей среде в минимальных количествах", – заключила собеседница.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков не исключил, что развитие искусственного интеллекта может спровоцировать отказ от письменных дипломных работ. В связи с этим выпускники должны будут сдавать экзамен устно. По мнению министра, устный экзамен поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студента.

ИИ может начать принимать устные экзамены в школах и вузах

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика