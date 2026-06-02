Эксперт Богачева: фуршет для экзаменационной комиссии – это попытка повлиять на оценку

Фото: 123RF.com/irinasunnywind

Фуршет для экзаменационной комиссии может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение. Об этом Москве 24 заявила эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.

Так она прокомментировала информацию в СМИ о том, что российские студенты протестуют против "королевских" фуршетов во время аттестаций из-за высоких цен. По словам руководителя кейтерингового московского агентства, цены на застолье для образовательных учреждений выросли минимум на 30% за последние 1,5 года.

Кроме того, выпускники пожаловались на список пожеланий от преподавателей: премиальный алкоголь, особенные цветы (розы, пионы и гортензии), морепродукты и экзотические фрукты. Молодые люди потребовали отменить традицию с накрытием стола для комиссии, так как многие считают, что такая практика порождает конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми студентами.

"В случае со студентами, которые накрывают стол перед экзаменами, – это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед", – сказала Богачева.

Она подчеркнула, что традиция устраивать фуршет не должна быть обязанностью для студентов, поскольку многие из них еще не зарабатывают. Она считает, что учащиеся вообще не должны быть стеснены в средствах, поэтому, по ее мнению, странно ожидать от них каких-то "роскошных столов".

"Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Кто такие преподаватели? Это сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена. Наверное, праздник и возможен, но уже после, например, защиты дипломов", – отметила эксперт.

Богачева уточнила, что подход к фуршетам в вузах, как и в любой рабочей среде, должен быть очень деликатным, потому что преподаватели приходят туда работать.

"И даже всевозможные отмечания дней рождений считаются излишними, так как такие мероприятия отвлекают от выполнения обязанностей и занимают много времени. Поэтому этикет говорит о том, что любые поздравления и празднования должны проводиться в рабочей среде в минимальных количествах", – заключила собеседница.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков не исключил, что развитие искусственного интеллекта может спровоцировать отказ от письменных дипломных работ. В связи с этим выпускники должны будут сдавать экзамен устно. По мнению министра, устный экзамен поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студента.