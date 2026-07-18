Wildberries временно сняла с продажи товары с пострадавших от атак складов

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Товары, которые находились на пострадавших от атак логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

"Вернемся с информацией о них в ближайшее время. Я и вся моя команда делаем все возможное. Благодарю всех за поддержку", – написала Ким.

Компания также устраняет последствия атак на логистические комплексы. В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушить оставшиеся очаги возгорания, идет ликвидация последствий. В Котовске пожар ликвидирован полностью.

Wildberries понимает, как партнерам важно перенаправить товар на свободные логистические комплексы. Именно поэтому они порекомендовали отгрузить запланированные поставки на другие склады компании.

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) также открыла горячую линию для близких и родственников сотрудников и исполнителей складов Котовска и Электростали.

Об атаке на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области стало известно в ночь на 18 июня. По словам главы Тамбовской области Евгения Первышова, противник намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые нанесли максимальный урон мирным жителям.

В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали. У большинства выявлены осколочные ранения. Из 25 пострадавших трое осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть не только жители Тамбовской области.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при падении дрона на территорию склада Wildberries в Электростали ранения получили 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил он. Всем оказывается необходимая помощь.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Ким назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать помощь их семьям, а также пострадавшим.

