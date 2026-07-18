Семьи погибших и пострадавшие на складах Wildberries получат компенсации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семьи погибших работников Wildberries получат от компании 2 миллиона рублей, а пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, – 1 миллион рублей. Об этом в своем телеграм-канале заявила глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", – отметила она.

Кроме того, как сообщили в правительстве Тамбовской области, в регионе отменили развлекательные мероприятия.

В свою очередь, глава регионального Минздрава Марина Македонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвала жителей не распространять неподтвержденную информацию о масштабах трагедии.

"Считаю необходимым прекратить распространение слухов, что жертв террористической атаки очень много", – отметила она.

Беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. По словам главы региона Евгения Первышова, противник специально использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате случившегося погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения. В Тамбов направили бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центра экстренной медицинской помощи из Москвы.

Кроме того, в ночь на 18 июля были атакованы несколько городских округов Подмосковья. По словам губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries пострадали 37 человек, один человек погиб.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким, в свою очередь, назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании. Также она предупредила, что товары, которые находились на пострадавшем от атаки объекте Wildberries, временно сняты с продажи.

