Жители других регионов смогут проголосовать в Москве на сентябрьских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители других регионов, которые в дни проведения выборов депутатов Госдумы – с 18 по 20 сентября – будут находиться в столице, смогут отдать голос на московских избирательных участках. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Воспользоваться правом смогут избиратели из Республик Мордовия и Тыва, а также Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. Они смогут проголосовать не только за депутатов нижней палаты парламента, но и за высших должностных лиц своих субъектов. Для этого нужно заранее подать заявление через механизм "Мобильный избиратель".

Заявление принимается с 3 августа по 14 сентября. Подать его можно на портале госуслуг, в любом центре "Мои документы" или в территориальной избирательной комиссии по месту постоянной регистрации.

Участки в Москве будут работать с 8:00 до 20:00 все три дня – 18, 19 и 20 сентября. Для голосования достаточно прийти с паспортом на любой удобный участок и воспользоваться терминалом электронного голосования. При этом голосование за глав регионов завершится с учетом разницы часовых поясов: за главу Республики Тыва – до 16:00 20-го числа, за губернатора Ульяновской области – до 19:00, за остальных – до 20:00 по московскому времени.

Все терминалы подключены к городской системе электронного голосования. Это обеспечивает анонимность избирателей, сохранность голосов и безопасность процессов.

Москвичи с постоянной регистрацией в столице также смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители района Щукино – еще и за муниципальных депутатов. Им не нужно подавать заявление. Для пользователей с полной учетной записью на mos.ru доступно онлайн-голосование с 8:00 18 сентября до 19:59 20-го числа. Очно можно проголосовать на любом избирательном участке города.

Ранее сообщалось, что члены избирательных комиссий проходят подготовку к действиям при обстрелах и других нештатных ситуациях в приграничных регионах, где действует военное положение либо сохраняется особая обстановка. Речь идет о 12 регионах, включая Донбасс, Новороссию, Крым, Севастополь, а также ряд приграничных субъектов, в том числе Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области.

Подготовка проводится совместно с правоохранительными органами и силовыми структурами. Она охватывает обеспечение безопасности внутри помещений для голосования, передачу информации уполномоченным органам и применение дополнительных форм организации голосования.