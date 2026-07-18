ЦИК отрабатывает с избиркомами действия при обстрелах и эвакуации в приграничье

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Члены избирательных комиссий в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проходят подготовку к действиям при обстрелах и других нештатных ситуациях. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член ЦИК РФ Людмила Маркина.

По ее словам, соответствующие алгоритмы отрабатываются совместно с правоохранительными органами и силовыми структурами для минимизации рисков, которые могут возникнуть в случае нештатной ситуации в помещениях для голосования участковой комиссии.

Речь идет о 12 регионах, где действует военное положение либо сохраняется особая обстановка. Помимо уже указанных Донбасса и Новороссии, в их число входят Крым, Севастополь, а также ряд приграничных субъектов, в том числе Брянская, Ростовская и Воронежская области.

Как отметила Маркина, региональные комиссии хорошо знают оперативную обстановку на своих территориях и вместе с силовыми ведомствами заранее прорабатывают порядок действий при возникновении угрозы. Подготовка охватывает вопросы обеспечения безопасности внутри помещения для голосования, передачи информации уполномоченным органам и применения дополнительных форм организации голосования.

На каждом избирательном участке председатель комиссии отвечает за организацию процесса, в то время как охрану общественного порядка и обеспечение безопасности осуществляют сотрудники полиции или Росгвардии. При возникновении угрозы они должны действовать оперативно и совместно, чтобы передать информацию органу, имеющему полномочия принять решение об эвакуации людей.

В случае, если из-за обстрелов или иных опасностей продолжение голосования становится невозможным, процесс может быть временно приостановлен. После устранения угрозы и при условии восстановления безопасности работа участка возобновляется.

Маркина подчеркнула, что, несмотря на сложную обстановку в отдельных регионах, избирательные кампании продолжаются в установленные сроки, а комиссии готовятся к проведению голосования с учетом возможных рисков.

Согласно плану, выборы в Госдуму намечены на период с 18 по 20 сентября. Параллельно состоятся и другие совмещенные голосования. Москвичи смогут проголосовать онлайн на любом избирательном участке города.

Электронное голосование доступно как для жителей столицы с постоянной регистрацией, так и для тех, кто оформил временную прописку не позднее чем за три месяца до дня выборов и имеет активное избирательное право в соответствующем одномандатном округе.

ЦИК пригласил наблюдателей из 103 стран и 12 международных организаций. На данный момент положительный ответ получен от 43 государств.