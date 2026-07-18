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18 июля, 10:15

Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атак БПЛА в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ногинске и Электростали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с поручением прокурора региона Сергея Забабурина, городские прокуроры лично мониторят ситуацию и обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами для оказания всесторонней помощи жертвам.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой поддержки надзорный орган открыл горячую линию, обратиться в которую можно по номеру 8 (916) 240-31-28.

Кроме того, в Ногинске введен бесплатный проезд на нескольких маршрутах общественного транспорта. Глава Богородского округа Денис Семенов сообщил в своем канале в МАХ, что речь идет о рейсах 9к, 11к, 18к и 19к.

При этом из-за ограничения движения маршруты ООО "БСК-5" перевозят пассажиров только до автовокзала.

Глава округа попросил водителей по возможности отказаться от использования личных автомобилей без крайней необходимости. Это, по его словам, позволит разгрузить дороги и обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб.

"Следите за обновлениями на официальных ресурсах округа. Берегите себя и своих близких", – добавил Семенов.

Несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке украинских беспилотников в ночь на 18 июля. Всего силами ПВО над регионом было сбито 48 БПЛА.

В частности, в Ногинске после падения дрона загорелась нефтебаза. В результате пострадали 2 человека. Еще 24 получили ранения при падении летательного аппарата на территорию склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

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