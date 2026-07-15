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15 июля, 12:10

Политика

Москвичи смогут электронно отдать голос на любом участке на выборах в ГД

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов. Об этом заявил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев в ходе заседания.

Он пояснил, что воспользоваться электронным голосованием смогут граждане, проживающие в столице, а также избиратели, имеющие временную регистрацию за три месяца до дня выборов и обладающие активным избирательным правом по соответствующему одномандатному округу в Москве.

Ранее ЦИК завершила прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на выборы депутатов ГД. Всего по одномандатным округам бумаги подали 80 человек.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, в эти же дни состоятся и другие совмещенные выборы. ЦИК уже отправила приглашения наблюдателям из 103 государств и 12 международных организаций. Положительный ответ прислали 43 страны.

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