Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления

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Концерт пуэрториканского певца Рики Мартина, запланированный в Грузии на 16 июля, отменен. Об этом сообщили РИА Новости представители платформы по продаже билетов Biletebi.ge.

"Концерт отменен по решению артиста", – заявил представитель сервиса.

Выступление должно было пройти в Rustavi International Motorpark. Специальным гостем концерта должна была стать австралийская певица Натали Имбрулья.

На странице мероприятия указано, что возврат денег за билеты будет осуществлен в установленном порядке. Пользователи соцсетей предполагают, что отмена концерта связана с низкими продажами: из 70 тысяч билетов было продано примерно 7 тысяч билетов.

Ранее в грузинском городе Батуми отменили выступления группы "Тату" и певицы Ани Лорак, запланированные на 1 и 14 августа соответственно. Представители сервиса по продаже билетов Biletebi.ge, а также департамента туризма Батуми подтвердили, что продажа билетов на оба концерта приостановлена. Причины такого решения не раскрываются.

