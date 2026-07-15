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15 июля, 16:01

Политика

Проникший с ВСУ в Курскую область литовский журналист заочно осужден на 20 лет

Фото: телеграм-канал "Информационный центр СК России" (Элдорадас Бутримас внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 20 годам лишения свободы. Он также объявлен в международный розыск, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал журналиста виновным по статьям о материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма и незаконном пересечении государственной границы России.

По данным следствия, в апреле и октябре 2024 года Бутримас размещал в запрещенной в РФ соцсети публикации о сборе средств на покупку автомобилей для наемников Интернационального легиона – граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса и Раймондаса Урвикиса.

Они участвовали в боях на стороне Украины против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих. Соучастник журналиста Валдас Барткевичюс (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приобрел и передал две машины.

Кроме того, Бутримас собирал деньги на автомобили для украинских подразделений, участвовавших в террористической деятельности в Курской области. Вместе с Барткевичюсом он доставил противнику три автомобиля.

Ранее суд приговорил к 22 годам лишения свободы уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его признали виновным в приготовлении к теракту в Москве, участии в террористическом сообществе и организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ и госизмене.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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