Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 21:58

Происшествия

Уроженец Челябинской области получил 22 года за подготовку теракта и госизмену

Фото: depositphotos/belchonock

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту в Москве, участии в террористическом сообществе и организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ и государственной измене.

"С учетом предыдущего приговора подсудимому окончательно назначено 22 года и 2 месяца с отбыванием 5 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении.

Он также привлекался к ответственности за убийство, вымогательство и уклонение от административного надзора.

Ранее военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Костромы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 4 года он проведет в тюрьме, а остальные 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранту предписан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика