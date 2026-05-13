Уроженец Челябинской области получил 22 года за подготовку теракта и госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту в Москве, участии в террористическом сообществе и организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ и государственной измене.

"С учетом предыдущего приговора подсудимому окончательно назначено 22 года и 2 месяца с отбыванием 5 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении.

Он также привлекался к ответственности за убийство, вымогательство и уклонение от административного надзора.

Ранее военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Костромы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 4 года он проведет в тюрьме, а остальные 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранту предписан штраф в размере 500 тысяч рублей.