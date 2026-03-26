Житель Владимирской области приговорен к 15 годам за передачу данных СБУ

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области"

Житель Владимирской области приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Уточняется, что 35-летний житель Киржачского района признан виновным в госизмене, приготовлении к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Первые 2 года 6 месяцев срока он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

Суд установил, что осужденный отправлял СБУ информацию о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА. Мужчина приобрел несколько дронов, научился ими управлять, а также привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки с целью совершения диверсий, направленных на уничтожение авиации ВС РФ.

Действия злоумышленника пресекли силовики в марте 2025 года. Мужчина свою вину признал и способствовал расследованию преступлений.

Принадлежавшие осужденному телефон, ноутбук, несколько квадрокоптеров, FPV-дронов, а также комплектующие к ним конфискованы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам.

Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", он заключен под стражу.