TMZ: умер актер из "Кровавого спорта" Дональд Гибб

Умер актер из "Кровавого спорта" Дональд Гибб

Фото: кадр из фильма "Месть полудурков – 2: Полудурки в раю"; режиссер – Джо Рот; производство – Twentieth Century Fox

Американский актер Дональд Гибб ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщает RT со ссылкой на TMZ.

О смерти рассказал сын Гибба Трэвис. Причина случившегося не называется, но известно, что актер длительное время боролся с проблемами со здоровьем.

Трэвис рассказал, что его отец любил Бога, семью, друзей и фанатов. Он попросил поклонников помолиться за актера и не беспокоить родственников в этот непростой период.

Гибб родился 4 августа 1954 года в Нью-Йорке. Он получил известность благодаря роли Рэя Джексона в фильме "Кровавый спорт".

Фильмография актера насчитывает свыше 70 работ. Он принимал участие в таких проектах, как "Хэнкок", "Скейтбордисты", "Служители закона", "Секретные материалы", "Месть придурков" и других.

