Устный экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников с 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Данный предмет руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки назвал важным, а также уточнил, что тест по нему станет уже третьим в списке обязательных.

Перед введением новой формы аттестации планируется провести обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами.

"Мы проведем апробацию, общественное обсуждение, и в 2028 году предмет история в устном формате будет проводиться", – заключил Музаев.

Устный экзамен по истории будет проводиться для учеников девятых классов перед основным государственным экзаменом. Планируется, что нововведение станет форматом допуска к ГИА и будет назначаться на январь – апрель.

Вместе с тем история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году. Как пояснял Музаев, выпускник девятого класса должен знать о том, что его ждет на экзамене через два года. В связи с этим 2026 год было решено сделать переходным.

