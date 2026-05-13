Новости

13 мая, 11:23

Политика

Медведев поздравил западных "друзей" России с испытанием "Сармата"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил западных "друзей" России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса "Сармат". Об этом он написал в своем канале в МАХ.

По его словам, это событие сделало страны Запада "ближе" к РФ.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" 12 мая.

Первый ракетный полк, оснащенный комплексом "Сармат", заступит на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца текущего года. Предполагается, что внедрение данной ракеты значительно укрепит боевой потенциал наземных стратегических ядерных сил. Ее использование должно обеспечить надежное поражение целей и выполнение задач стратегического сдерживания.

