Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:18

Происшествия

Движение приостановили на месте схода электропоезда в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Движение на участке, где сошел с рельсов электропоезд в Белгородской области, временно приостановлено, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Также на место для устранения последствий направлен восстановительный поезд.

"Юго-Восточная железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", – добавляется в сообщении.

По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. На месте происшествия находится Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов. Он координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта находится на контроле.

Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области 13 мая. Он следовал по маршруту Разумное – Томаровка.

Причиной стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина госпитализирована.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика