13 мая, 12:39

Наука

Подавляющее рак вещество обнаружено в морском грибе из залива Нячанг

Фото: 123RF.com/yurolaitsalbert

Российские и вьетнамские ученые обнаружили в морском грибе из залива Нячанг вещество, способное подавлять рост раковых клеток. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Елякова (ТИБОХ).

Специалисты уточнили, что исследование было проведено с грибом Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. В результате соединение пеникацид G оказалось токсичным для раковых клеток в десятки раз сильнее, чем для обычных. При молекулярном моделировании было видно, что оно заблокировало фермент IMPDH2.

По информации института, пеникацид G имеет хорошую лекарственноподобность, благодаря чему становится перспективным кандидатом для разработки противоопухолевого препарата.

Ранее в России завершили клиническое исследование отечественного препарата "Утжефра" от рака крови. В нем участвовали 55 человек, общий положительный ответ на препарат составил 70%.

В настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата, это может произойти уже в 2026 году. При этом применение "Утжефра" будет бесплатным.

