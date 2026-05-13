Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:53

Происшествия

Мужчина в свой день рождения насмерть забил гостью кастрюлей в Амурской области

Фото: vk.com/amursledcom

В Амурской области 65-летний мужчина в свой день рождения насмерть забил гостью металлической кастрюлей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел, когда гости начали расходиться. Между юбиляром и возлюбленной его брата начался конфликт, в ходе которого женщина оскорбила именинника. В ответ последний схватил кастрюлю и несколько раз ударил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске мужчина сбросил своего знакомого с балкона 15-го этажа. ЧП произошло во время распития алкоголя. Между гражданами возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой один из них ударил другого кулаком в голову, перекинул через балконную раму и сбросил вниз.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика