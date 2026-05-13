13 мая, 10:51

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о большой востребованности трамвайного маршрута Т2

Пассажиры уже совершили более 2 миллионов поездок на втором Московском трамвайном диаметре Т2. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута только за первый месяц работы увеличился на 66% и достиг 83 тысяч поездок.

Маршрут протяженностью 33 километра проходит от станции "Чертановская" столичного метрополитена через центр города до станции МЦД Новогиреево. Собянин подчеркнул, что этот трамвайный диаметр является самым длинным в мире. Он охватывает 13 столичных районов, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и 4 вокзала.

Интервалы между трамваями составляют всего 6 минут. При этом на участке в центре между станциями метро "Красносельская" и "Тульская" интервал движения трамваев Т1 и Т2 составил 3 минуты.

На маршрут вышли более 50 трамваев с автономным ходом, добавил градоначальник. Это односекционные вагоны "Львенок-Москва" и трехсекционные "Витязь-Москва".

Глава города уточнил, что для запуска Т2 специалистам пришлось проделать колоссальную работу. Они обновляли вагоны, перенастраивали светофоры, улучшали инфраструктуру, устанавливали современные остановки.

Т1 и Т2 на 9% снизили нагрузку на станции метрополитена "Тульская", "Красные Ворота", "Авиамоторная", "Чистые пруды" и "Комсомольская", подчеркнул мэр. Горожане стали чаще совершать повседневные поездки на трамваях.

Также в Москве появится новый трамвайный маршрут от района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы. За счет этого горожане смогут добираться до станций метро гораздо быстрее. Например, время в пути до станции "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут, а до "Авиамоторной" москвичи смогут доехать за 29 минут вместо 42.

