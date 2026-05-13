МВД предложило изменить срок действия водительских прав россиян, проживающих за границей

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности дорожного движения", в которых предложило изменить сроки действия водительских удостоверений (ВУ) россиян, проживающих за границей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время иностранные национальные и международные ВУ россиян признаются недействительными на территории России по истечении года с момента первого въезда в РФ после получения соответствующего иностранного удостоверения. Эта норма касается граждан, постоянно проживающих заграницей, а также временно находящихся за пределами страны, но имеющих место постоянного проживания вне РФ.

Поправки, разработанные ведомством, предполагают, что иностранные и международные ВУ россиян будут признаваться недействительными после одного года не с даты первого въезда в страну, а с даты регистрации по месту жительства.



"Проект Федерального закона в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", – отметили в министерстве.

Ранее в пресс-службе МВД напоминали о запрете самостоятельного проставления отметок в российских водительских правах, так как этот процесс регламентирован, а ВУ оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Там напомнили, что ограничения в действии ВУ указаны в разделах 12 и 14.

