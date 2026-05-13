В Кремле не стали комментировать расследование о затонувшем сухогрузе Ursa Major

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений в СМИ о деталях расследования Испании о затонувшем сухогрузе Ursa Major.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что сухогруз якобы перевозил компоненты ядерных реакторов для подводных лодок. Их получателем якобы должна была стать КНДР.

"Нет, мы не видели эту информацию, нам нечего комментировать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Сухогруз затонул в Средиземном море в декабре 2024 года. Судно получило пробоину после трех взрывов. Утверждалось, что на российский корабль была совершена целенаправленная террористическая атака. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.