13 мая, 14:38

Политика

В Кремле не стали комментировать расследование о затонувшем сухогрузе Ursa Major

Фото: 123RF.com/chawran

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений в СМИ о деталях расследования Испании о затонувшем сухогрузе Ursa Major.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что сухогруз якобы перевозил компоненты ядерных реакторов для подводных лодок. Их получателем якобы должна была стать КНДР.

"Нет, мы не видели эту информацию, нам нечего комментировать", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Сухогруз затонул в Средиземном море в декабре 2024 года. Судно получило пробоину после трех взрывов. Утверждалось, что на российский корабль была совершена целенаправленная террористическая атака. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

властьполитика

