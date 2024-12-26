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26 декабря, 13:50

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"Оборонлогистика": экипаж Ursa Major не мог попасть в трюм из-за едкого дыма

Владелец Ursa Major рассказал, почему экипаж не мог попасть в трюм

Фото: телеграм-канал SHOT

Экипаж российского корабля Ursa Major не смог проникнуть в машинное отделение из-за сильного дыма черно-сизого цвета, что указывает на наличие других пробоин в корпусе корабля. Об этом заявил владелец судна "Оборонлогистика", передает РИА Новости.

Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, вентиляционной шахты и других точек шел едкий дым. Кроме того, дым тянулся из вентиляционного грибка балластного танка WB 25, который находился в носовой части судна и был пустым, заявила компания.

В это время не работали насосы, которые отвечают за балласт и крен судна. Далее, по словам организации, сработал аварийный дизельный генератор, но питание не поступало в систему, что указывало на полное разрушение главного распределительного щита, который находится в машинном отделении.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков ничего не известно.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек.

Между тем в "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена целенаправленная террористическая атака.

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