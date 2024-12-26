Владелец Ursa Major: экипаж эвакуировался, когда гибель судна стала неизбежна

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Члены экипажа Ursa Major начали эвакуироваться, когда они осознали неизбежность бедствия. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).

"Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитаном было принято решение об эвакуации. В 15:10 экипаж отошел от судна в спасательной шлюпке", – отмечается в сообщении.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков ничего не известно.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек.

Между тем в "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена целенаправленная террористическая атака.

