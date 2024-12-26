"Оборонлогистика": после 3 взрывов на судне Ursa Major обнаружена пробоина 50 на 50 см

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После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major, потерпевшего крушение в Средиземном море, была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Оборонлогистики", владеющей судном, сообщает РИА Новости.

"На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15–30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна", – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что палуба судна была усыпана осколками.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков ничего не известно.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.

В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена целенаправленная террористическая атака.