Депутат Колесник назвал теракт одной из версий крушения судна Ursa Major

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Теракт может являться причиной крушения судна Ursa Major в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник в интервью газете "Взгляд".

По мнению депутата, взрыв в машинном отделении мог быть спровоцирован либо терактом, либо серьезной неисправностью главной энергетической установки.

"То, что судно затонуло так быстро, вызывает подозрения", – высказался он.

Парламентарий отметил, что даже сам факт взрыва именно в машинном отделении выглядит подозрительно. К тому же, сухогруз перевозил уникальные портовые краны, потеря которых станет серьезным ударом для российского судостроения, подчеркнул Колесник.

По его словам, для выяснения истинных причин трагедии потребуется провести тщательное расследование, в том числе с использованием глубоководных аппаратов.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major. Судьба еще двух моряков, которые находились ближе всех к эпицентру взрыва, неизвестна. Спасательная операция продолжается, в район ЧП прибыл российский военный корабль.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").