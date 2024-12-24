Российский корабль проведет спасательную операцию после крушения Ursa Major

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Российский военный корабль проведет спасательную операцию после крушения сухогруза РФ Ursa Major в международных водах Средиземного моря между Алжиром и Испанией, передает ТАСС со ссылкой на службу безопасности на море королевства.

По данным королевства, Испания передала ответственность за проведение спасательных работ России.

В службе заявили, что сигнал тревоги был получен 23 декабря примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Экипаж сообщал о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде.

Представитель ведомства подчеркнул, что специалисты спасли 14 человек. Их доставили в Картахену. По заявлениям спасенных, на судне находились пустые контейнеры и два крана.

В настоящее время испанская морская служба продолжает находиться в районе, где произошло кораблекрушение, но не для проведения спасательных работ, а для того, чтобы убрать с поверхности воды объекты, которые могут представлять опасность для судоходства, и проверить, не произошло ли загрязнение морской среды.

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major. Судьба еще двух моряков, которые находились ближе всех к эпицентру взрыва, неизвестна. Спасательная операция продолжается, в район ЧП уже прибыл российский военный корабль.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").