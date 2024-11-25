25 ноября, 13:09Происшествия
Яхта с более чем 30 туристами затонула около египетского Марса-Алама
Фото: 123RF/niserin
Яхта Sea Story с более чем 30 туристами на борту затонула в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, сообщает со ссылкой на заявление администрации провинции РИА Новости.
Сообщение о ЧП поступило в 05:30 по местному времени (06:30 по московскому времени. – Прим. ред.). Известно, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
По словам губернатора провинции Амра Ханафи, к данному моменту некоторые из пострадавших найдены живыми, поиски продолжаются.
В начале ноября рыболовное судно "Алиот" с 12 людьми на борту потеряло ход в Баренцевом море. Инцидент произошел в более чем 60 морских милях от берега Мурманской области.
Никто не пострадал. Предположительно, корабль потерпел бедствие из-за поломки винта.
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