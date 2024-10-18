Два человека погибли при опрокидывании грузового судна на Сахалине

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Два человека погибли при опрокидывании грузового судна "Григорий Ловцов" в порту Корсаков в Сахалинской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта")", – говорится в сообщении.

По последним данным, в результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медучреждение. Сейчас устанавливают местонахождение еще четырех человек.

Судно опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области 18 октября. На его борту находились семь членов экипажа. Как сообщал губернатор региона Валерий Лимаренко, на месте происшествия работают два буксира и спасательное судно. Идет поисково-спасательная операция.

После произошедшего прокуратура организовала проверку. На место выехал Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.