Прокуратура начала проверку после опрокидывания судна "Григорий Ловцов" на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Проверка проводится по факту опрокидывания грузового судна "Григорий Ловцов" при входе в морской порт Корсаков в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, также на место выехал Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

На борту судна находились семь членов экипажа, сообщил ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Удалось спасти трех человек, судьба еще четырех пока неизвестна. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее вблизи Тольятти затонуло судно с двумя рыбаками.

Согласно предварительным данным, судно "Прогресс", на котором находились двое мужчин, перевернулось в акватории водохранилища из-за волн, в результате чего мужчина 1953 года рождения пропал. Второму пассажиру удалось выбраться на берег.