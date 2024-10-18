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18 октября, 07:02

Происшествия

Грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту на Сахалине

Фото: fleetphoto.ru

У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на борту судна находилось семь членов экипажа. На данный момент удалось спасти трех человек, судьба еще четырех пока неизвестна.

На месте происшествия развернулась поисково-спасательная операция, работают два буксира и спасательное судно. Лимаренко подчеркнул, что спасатели делают все возможное, и обещал информировать о ходе операции.

Ранее вблизи Тольятти затонуло судно с двумя рыбаками.

Согласно предварительным данным, судно "Прогресс", на котором находились двое мужчин, перевернулось в акватории водохранилища из-за волн, в результате чего мужчина 1953 года рождения пропал. Второму пассажиру, мужчине 1950 года рождения, удалось выбраться на берег.

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