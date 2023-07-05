Теплоход врезался в пирс в Ярославле

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле, есть пострадавшие. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем телеграм-канале.

На место происшествия выехали следователи. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Отмечается, что ЧП произошло с теплоходом "Москва-208". Он врезался в пирс на Тверицкой набережной. Около 100 пассажиров эвакуировали на берег.

По информации ТАСС, пассажиров осматривает бригада скорой медицинской помощи. Медики проверяют состояние восьми человек. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в медучреждения доставлены трое детей.

Значительных повреждений у теплохода нет. В пирс он уткнулся носом. По словам очевидца, речной трамвайчик проплыл на полной скорости прямо мимо отдыхающих, сообщает телеканал "360".

В момент аварии в воде находились дети и взрослые. Как рассказала пассажирка теплохода, пострадали именно участники полуторачасовой прогулки по Волге – кто-то из них стоял на лестнице, другие – на палубе.

Она добавила, что судно двигалось вдоль берега, а в какой-то момент заплыло за буйки – тогда отдыхающие поняли, что круиз пошел не по плану. Экипаж не сделал никаких предупреждений, но последовал сильнейший удар.

"Летят люди, дети, стулья. Начали выбегать, открывать двери – двери заблокированы. Эвакуацию провели своими силами – ни капитан, ни экипаж не помогали пассажирам сойти на берег", – добавила она.

В июне моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.

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