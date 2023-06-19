В Марий Эл теплоход столкнулся с лодкой, один человек утонул

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Моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, в 15:45 19 июня 2023 года на 1 237-м километре судового хода реки Волги произошло столкновение моторной лодки и теплохода-толкача", – сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что в результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул.

Ранее в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения, уточнили в береговой охране Турции.

До этого 18 человек стали жертвами крушения лодки в Нигерии. Инцидент произошел в штате Баучи в западной части страны.

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