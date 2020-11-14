Около 20 человек стали жертвами крушения лодки в Нигерии

Фото: The Nation Newspaper

Порядка 20 человек стали жертвами крушения лодки в Нигерии. Об этом пишет издание Nation.

По заявлению представителя полиции Ахмеда Вакиля, инцидент случился 12 ноября в штате Баучи в западной части страны. Лодка перевернулась на середине реки.

"Врач засвидетельствовал смерть 18 человек", – сообщил Вакиль.

Еще 5 человек удалось спасти. Всего на борту лодки в момент катастрофы находились 23 человека.

Ранее свыше 50 человек погибли на дрейфующем судне в Атлантике. Корабль с мигрантами плыл из Сенегала.

14 октября стало известно, что 17 человек стали жертвами крушения лодки у берегов Туниса. Уточнялось, что большинство погибших – женщины и дети.