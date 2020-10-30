Свыше 50 человек погибли на дрейфующем судне в Атлантике

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Свыше 50 человек погибли на борту судна в Атлантике. Об этом пишет зарубежное агентство EFE.

По информации источника в службе безопасности Мавритании, корабль с мигрантами отплыл две недели назад из Сенегала. Позднее судно потеряло управление из-за аварии и легло в дрейф в Атлантике.

В четверг, 29 октября, сотрудники мавританской береговой охраны спасли оставшихся в живых пассажиров в районе города Нуадибу на северо-западе страны. Их точное число не называется.

14 октября стало известно, что 17 человек стали жертвами крушения лодки у берегов Туниса. Уточнялось, что большинство погибших – женщины и дети.

20 августа сообщалось, что не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. Отмечалось, что погибшие являлись мигрантами и беженцами из стран Африки.