17 человек погибли при крушении лодки у берегов Туниса

Фото: ITAR-TASS/Анатолий Струнин

17 человек стали жертвами крушения лодки у берегов Туниса. Об этом передает радиостанция Mosaique FM.

Известно, что катастрофа произошла в воскресенье, 11 октября, вблизи прибрежного города Сфакс на востоке страны. Удалось обнаружить тела 13 погибших.

Во вторник, 13 октября, подразделения береговой охраны нашли еще 4 тела. Таким образом, общее количество погибших составило 17 человек.

Уточняется, что большинство погибших – женщины и дети.

Как сообщает СМИ, всего на борту лодки на момент крушения находились 29 нелегальных мигрантов. Из них спасателям удалось обнаружить живыми 7 человек.

Ранее сообщалось, что не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. Отмечалось, что погибшие являлись мигрантами и беженцами из стран Африки.