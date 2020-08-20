Не менее 45 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

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Не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

Сообщается, что катастрофа произошла 17 августа.

"УВКБ и МОМ глубоко опечалены трагической смертью по меньшей мере 45 мигрантов и беженцев", – отмечается в заявлении.

В организациях отметили, что кораблекрушение стало крупнейшим у побережья Ливии за текущий год.

По имеющимся данным, погибшие 45 человек являлись мигрантами и беженцами из стран Африки.

При этом порядка 37 человек спасли местные рыбаки. Спасенные рассказали, что на судне произошел взрыв двигателя.

В УВКБ и МОМ на фоне трагедии попросили страны усилить поисково-спасательные операции в Средиземном море. Они также призвали давать возможность спасенным сойти на берег.

Кроме того, в организациях обратились к ливийским властям с призывом "предпринимать твердые шаги против контрабандистов и торговцев людьми".

Ранее ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки. Сообщалось, что мигранты пытались на лодке добраться до Канарских островов.