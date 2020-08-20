Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:35

Не менее 45 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/FRANCESCO RUTA

Не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

Сообщается, что катастрофа произошла 17 августа.

"УВКБ и МОМ глубоко опечалены трагической смертью по меньшей мере 45 мигрантов и беженцев", – отмечается в заявлении.

В организациях отметили, что кораблекрушение стало крупнейшим у побережья Ливии за текущий год.

По имеющимся данным, погибшие 45 человек являлись мигрантами и беженцами из стран Африки.

При этом порядка 37 человек спасли местные рыбаки. Спасенные рассказали, что на судне произошел взрыв двигателя.

В УВКБ и МОМ на фоне трагедии попросили страны усилить поисково-спасательные операции в Средиземном море. Они также призвали давать возможность спасенным сойти на берег.

Кроме того, в организациях обратились к ливийским властям с призывом "предпринимать твердые шаги против контрабандистов и торговцев людьми".

Ранее ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки. Сообщалось, что мигранты пытались на лодке добраться до Канарских островов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать