Не менее 45 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

02:35
Фото: EPA/TASS/FRANCESCO RUTA
Не менее 45 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.
Сообщается, что катастрофа произошла 17 августа.
"УВКБ и МОМ глубоко опечалены трагической смертью по меньшей мере 45 мигрантов и беженцев", – отмечается в заявлении.
В организациях отметили, что кораблекрушение стало крупнейшим у побережья Ливии за текущий год.
По имеющимся данным, погибшие 45 человек являлись мигрантами и беженцами из стран Африки.
При этом порядка 37 человек спасли местные рыбаки. Спасенные рассказали, что на судне произошел взрыв двигателя.
В УВКБ и МОМ на фоне трагедии попросили страны усилить поисково-спасательные операции в Средиземном море. Они также призвали давать возможность спасенным сойти на берег.
Кроме того, в организациях обратились к ливийским властям с призывом "предпринимать твердые шаги против контрабандистов и торговцев людьми".
Ранее ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки. Сообщалось, что мигранты пытались на лодке добраться до Канарских островов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: