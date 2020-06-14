Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки

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Катер с людьми на борту перевернулся у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Известно, что происшествие случилось в Авачинской бухте. По данным МЧС, катер должен был доставить груз к другому судну.

"На Камчатке спасатели приступили к поискам мужчин, которые перевернулись в Авачинской бухте", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, на борту катера в момент происшествия находились 4 человека. Судно обнаружили в 40 километрах от берега.

На месте находится следственная группа от полиции. Кроме того, в поисках пропавших мужчин принимает участие буксир "Капитан Мишин".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте СКР, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта)", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее лодка с мигрантами затонула у берегов Греции. Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 12 человек.