Лодка с мигрантами затонула у берегов Греции

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В районе острова Паксос на западе Греции затонула лодка с мигрантами. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление береговой охраны Греции.

Как уточняется, в лодке находилось около 50 человек. На данный момент известно о спасении 21 мигранта.

Спасательная операция с участием патрульных судов и нескольких вертолетов продолжается.

В сентябре прогулочный катер "Камелот" перевернулся и затонул в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина в юго-восточном Крыму. В тот момент на борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа.

13 человек удалось спасти. Одну пассажирку – туристку 1959 года рождения из Ростовской области – искали почти сутки. СК возбудил уголовное дело.

