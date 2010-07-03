Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Крыму затонул прогулочный катер "Камелот", сообщает "Интерфакс". ЧП произошло у побережья Судака в Черном море.
На борту судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Спасены 13 человек, сейчас ведутся поиски одного пропавшего без вести.
Директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил, что помощь медиков спасенным не понадобилась.
В ночь на 2 сентября судно Conception, на борту которого произошел пожар, затонуло вблизи острова Санта-Крус на западном побережье США. На борту находились 39 человек, пятерым удалось спастись. Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести.
По словам спасателей, основная часть пассажиров находилась в каютах под палубой. Пятеро членов экипажа находились на верхней палубе. Причины пожара пока не установлены. Судно использовалось для погружений дайверов и для морской рыбалки.
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